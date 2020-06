Como dos gotas de agua. Unas fotografías subidas a Facebook han dejado sorprendidos a miles en las redes sociales. Se trata de una joven pareja que ha dejado ver el asombroso parecido que tienen. Muchos se preguntaron si en realidad eran hermanos, debido a las características físicas que comparten. Las fotos se han vuelto tendencia y muchos no pueden creer el parecido.

Amy Preston tiene 21 años y lleva dos meses de relación con su novio. La pareja de Estados Unidos subió unas cuantas fotos a sus redes sociales e inmediatamente los usuarios comenzaron a especular sobre la apariencia de ambos. “Parecen gemelos”, señalaron algunos cibernautas en Facebook.

Ambos tienen el mismo color de ojos, cabello y piel. Además, hubo quienes resaltaron que cuentan con una estructura facial idéntica. La joven tomó con gracia los comentarios y subió otra foto en la que asegura que tuvo que preguntarles a sus padres si no tenía otro hermano.

Desliza las imágenes para ver más detalles de esta historia que es viral en Facebook.

“Por supuesto dijeron que no”, sostuvo Amy. Además aseguró que su novio comparte más parecido con ella que sus propios hermanos. Las fotos se hicieron virales y llegaron hasta portales de Estados Unidos, México y España que resaltaron esta increíble historia.

La muchacha ha señalado tomar con buen humor toda la ola de comentarios sobre ella y su pareja. “He encontrado todo el asunto realmente divertido. Nunca había pensado que nos veíamos tan similares, pero ahora no puedo evitar pensarlo. No me molesta”, dijo en sus redes sociales.

Sin duda esta pareja llamó la atención de miles, sobre todo en Facebook, donde se publicaron las fotografías. Algunos internautas se atrevieron a decir que este es un verdadero ejemplo de ‘almas gemelas’.