Tiernas imágenes. La cuarentena obligatoria por el coronavirus ha hecho que cientos de ancianos permanezcan en casa, por tratarse de personas vulnerables ante la pandemia. Muchos de ellos necesitan el cuidado y atención de sus familiares, pero esta abuelita, protagonista de un video viral de Facebook, demuestra que ella solo necesita de la compañía de su cachorro. El can la cuida y la llena de cariño mientras permanecen juntos en casa.

El pequeño perro de raza golden retriever tiene apenas cinco meses y se ha robado el cariño de muchos en las redes sociales, sobre todo en Facebook, donde se publicó un tierno video que deja ver el gran amor que existe entre ambos.

La escena fue captada por un familiar de la mujer, quien decidió compartir el momento en sus redes sociales. Las imágenes conmovieron a miles de internautas, quienes no dudaron en compartirlas. En países como México, España y Estados Unidos, el clip fue compartido en diferentes plataformas hasta hacerse viral.

No cabe duda que el amor incondicional que pueden entregar los perros, no tiene límites. Así lo demostró este cachorro que disfruta sus días de cuarentena cuidando a esta mujer mayor. La mujer de 100 años, según señaló el portal Clarín, se vio obligada, como muchos, a permanecer en casa, sin poder asomarse a la calle, pero la compañía de este can alegra sus días, tal como se ve en el video viral.

El clip de Facebook cuenta con más de 460. Reproducciones y otros miles de comentarios que dejan ver la emoción de los usuarios con estas imágenes. “Cuánto cariño hacia la abuelita, qué hermoso perrito”. “Qué ternura, un amor incondicional”. “Ese es el amor más fiel y puro”, dijeron algunos internautas que quedaron conmovidos con la escena.

