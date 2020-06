Una divertida historia contada con fotos ha causado furor en Facebook. Las imágenes que se han vuelto tendencia en varias redes sociales revelan la doble vida que llevaba un tierno gato, hasta que un día las dos familias de la mascota descubrieron el engaño.

Héctor Morales, un joven de México, adoptó a un gato recién nacido al que llamó Nilo. Desde ese entonces, el felino ha estado en un lugar lleno de amor y cariño ofrecido por su dueño.

El hombre supo que su mascota se iba por largo tiempo a la calle, sin embargo, no le preocupaba porque siempre volvía. Pero a medida que creció, el gato se volvió más audaz.

En pocos meses, las aventuras del felino se alargaron demasiado, hasta que un día Héctor vio a su mascota con una nota adjuntada en su collar y pudo descubrir la doble vida que llevaba el animal.

“Somos la otra familia de ‘Angelo’. Cuando no está en su casa, está en la nuestra”, decía la carta. Al principio, el joven confesó que estaba impresionado con la astucia de su mascota, hasta traicionado; no obstante, no se sintió mal después de todo y le colocó otra nota a su minino para que llegue a la otra familia.

Miles de usuarios de Facebook no pudieron contener las risas al ver que la carta de Héctor decía: “¿Me pueden dejar su número para dejarlo en vacaciones? Pdta: Nilo comió antes de salir”.