Una gran sorpresa se llevaron los miles de fans de Coeyyyy, una popular influencer asiática, luego de que en Facebook se viralizaran una serie de imágenes ‘sin retoques’ de su última sesión fotográfica. Gracias a las redes sociales, esta curiosa historia dio la vuelta al mundo y se ha vuelto tendencia en varios países como México, Estados Unidos y España.

Todo empezó hace algunos días, luego de que la influencer llamada 'Coeyyyy’ publicara en Instagram una sesión fotográfica que fue bien recibida por sus miles de seguidores, la mayoría de ellos residentes en China y otros países asiáticos.

Sin embargo, para mala suerte de ‘Coeyyyy’, una página de Facebook llamada ‘Ex Treme’publicó las fotos sin editar de dicha sesión fotográfica, lo que provocó que sus miles de seguidores en las redes sociales queden con la boca abierta. ¿Qué pasó?

Al parecer, la influencer asiática había abusado del Photoshop para adelgazar algunos kilos extra. Asimismo, se hizo varios retoques en el rostro, como puede verse en las imágenes que se viralizaron en Facebook y otras redes sociales.

Luego de que publicaran sus verdaderas fotos en Facebook, la influencer asiática fue blanco de criticas en las redes sociales. “Después de que me fotografiaran en secreto, no he estado de muy buen humor”, escribió la joven en su cuenta de Instagram.

Si deseas ver las fotos sin editar de esta influencer asiática que se viralizaron en Facebook, te invitamos a echar un vistazo a nuestra galería de fotos. Solo tienes que deslizar la imagen principal hacia la izquierda. No puedes perdértelas.