Un indeciso perro se ha convertido en el protagonista de un gracioso video viral de Facebook que muestra cómo reacciona cuando su dueña intenta abrazarlo. La joven piensa que su mascota no tolera que le den muestras de cariño, pero al quitar su brazo, este hace de todo para que vuelvan los abrazos. La curiosa escena se ha vuelto tendencia en varias redes sociales alrededor de México, España y Estados Unidos.

El can se muestra bastante agresivo, tal como se ve en el clip originalmente subido a TikTok, y no deja de hacer notar su fastidio con su joven dueña. Ella se da cuenta que no tolera las muestras de cariño y se aleja, pero todo se trataba de un confuso cambio de humor de su mascota.

Así como los seres humanos, los animales, en este caso un perro, también suelen tener días difíciles, por lo que su dueña no dudó en grabar el peculiar momento.

La escena ha logrado divertir a más de uno en las redes sociales, sobre todo en Facebook, donde fue publicado por una página de animales hasta volverse viral. Allí, cuenta con más de 69.000 reproducciones y otros miles de comentarios que muestran las más divertidas reacciones de los internautas.

Mira el video viral de Facebook:

El perro finalmente quedó más confundido y no sabía si ignorar a su dueña o pedirle que lo contenga. Muchos han bromeado con su actitud, comparándolo con un ser humano y los repentinos cambios de humor que pueden generar el estrés y la tensión.

La curiosa escena dejó cientos de cómicas dedicatorias: “Un claro ejemplo de ‘suéltame’, pero mejor ‘no me sueltes'”. “Así se pone mi perrito cuando intento acariciarlo”. “Se parece a mí cuando estoy resentida”, señalaron algunos usuarios de Facebook sobre el divertido viral.