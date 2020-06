Una personal trainer de 40 años, ha recibido decenas de críticas en las redes sociales luego de unas imágenes publicadas en Facebook, donde se ve a su pequeño hijo de solo 8 años luciendo unos grandes músculos. Ella asevera que su hijo es feliz y tiene una vida saludable. Las imágenes del niño han generado todo tipo de reacciones y ya son tendencia en varias partes del mundo.

Se levantan todos los días a las 5 de la mañana para entrenar, cumplen una rigurosa dieta y duermen, como máximo, ocho horas al día. Esta es la rutina que Jayne Tingle le ha inculcado a su hijo Blaize. La entrenadora ha contado en Facebook que, desde que su hijo es un bebé, siempre la quiso acompañar en sus ejercicios.

El pequeño es capaz de levantar hasta 57 kilos de peso muerto e incluso aconseja a varios adultos sobre las rutinas de ejercicios que realizan en el gimnasio que tiene su mamá. “Cada día durante la cuarentena. La rutina en mi casa es la misma. Me levanto temprano y siempre hay alguien que me está esperando: mi hijo”, señala Jayne.

Facebook viral: madre deportista entrena a su hijo de 8 años y sus músculos han causado polémica en las redes [FOTOS]

Este niño, a diferencia de otros, no prende la televisión durante varias horas. Él prefiere comenzar su día levantando pesas desde muy temprano. Su madre contó que muchas personas le habían sugerido que no exponga a su hijo a estos duros entrenamientos, pero ella argumenta que es una entrenadora calificada y no está forzando a su hijo a hacerlo.

“Me encargo de que haga todo bajo mi estricta mirada”, relató la madre de Blaize, quien dice estar siempre atenta a que su pequeño hijo no se exija demasiado en sus ejercicios diarios.

Luego de que las imágenes recorrieran varias partes del mundo, la especialista en rendimiento físico Carol Cooper precisó para el medio The Sun que, levantar pesas puede dañar al deportista dependiendo de la técnica y el esfuerzo en el entrenamiento. “Si se realiza bien y bajo supervisión, se puede hacer a partir de los 7 años”, sostuvo la médica.

Las imágenes de Facebook han recibido todo tipo de comentarios, pero esta madre asegura estar haciendo lo mejor para su hijo sin dañar su salud.