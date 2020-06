Una joven y su perro protagonizaron un hilarante episodio que se ha hecho viral en las redes, tras ser difundido en video a través de TikTok, YouTube y Facebook. Se trata de la graciosa batalla que iniciaron ambos, luego de que el can se negara a abandonar el cuarto de la mujer para seguir jugando con ella.

Según indicó la joven protagonista del clip viral, que ya tiene miles de reproducciones en TikTok, su perro no la dejaba prestar atención a sus clases virtuales, por lo que intentó sacarlo de su habitación.

Pese al enorme esfuerzo que hizo la mujer para sacar a su mascota, no pudo lograrlo, ya que el can hizo de todo para quedarse a su lado. En el video viral de TikTok se ve el momento en que la mujer se esfuerza por empujar al perro hacia afuera, pero este no se lo permite y demuestra que es más rápido que ella.

Como se ve en las imágenes, cuando la joven está punto de cerrar la puerta de su habitación, el travieso can entra nuevamente, haciendo que ella vuelva a agacharse para empujarlo o cargarlo, intentando sacarlo del cuarto. La graciosa lucha sucede en repetidas ocasiones hasta que la mujer, finalmente, se rinde.

Mira el video viral:

Las imágenes del hilarante episodio no tardaron en hacerse tendencia en las redes sociales, generando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de TikTok, quienes compartieron la grabación destacando la agilidad y la astucia del perro.