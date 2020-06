Una curiosa imagen compartida en Facebook se ha vuelto tendencia en pocos minutos puesto que en ella se planteó un complejo reto visual que ha puesto en aprietos a más de uno debido al excesivo nivel de dificultad que tiene. Para superar este desafío extremo lo único que deberás hacer es ubicar al travieso Bob Esponja, quien se ha escondido en una reunión ‘secreta’ que los Minions tienen con Gru, el villano favorito.

Si bien parece algo sumamente sencillo, es bastante complejo, ya que el 99 % de usuarios de Facebook que lo ha intentado ha fracasado y terminó rindiéndose. El autor del ‘challenge’ reveló que las personas que tengan una buena agilidad mental podrán resolverlo en solo 10 segundos. ¿Crees poder hacerlo?

¿Existe algún truco para resolver este reto visual? Aunque parezca descabellado, existe un método que te servirá al momento de intentar superar este desafío viral de Facebook, pero tendrás que estar muy concentrado. Lo único que tienes que hacer es observar la imagen con detenimiento e ir barriéndola con la mirada muy lentamente.

Puedes empezar desde una esquina, la derecha o la izquierda, hasta que logres encontrar al carismático Bob Esponja. Lo más probable es que te demores más de 10 segundos, pero es una forma de que empieces a entrenar tu mente con estos retos.

Desliza las imágenes para ver el lugar exacto en el que se encuentra oculto el carismático Bob Esponja. Foto: Facebook

La respuesta

Si el método que te revelamos no te sirvió de nada y no pudiste hallar a Bob Esponja en este reto visual de Facebook, lo más probable es que no te hayas concentrado bien. En cualquier caso, te recomendamos intentarlo una vez más antes de rendirte.

Si crees haber encontrado a la traviesa ‘esponja de mar’ y quieres cotejarlo, te diremos que este carismático personaje animado se encuentra ubicado en la parte superior derecha de la imagen que se viralizó en Facebook. En caso desees ver la ubicación exacta, dale un vistazo a nuestra galería.

¿Cuántos números ves? El desafío matemático que causa furor en las redes sociales

Un nuevo desafío está rompiendo en internet. Una imagen se ha vuelto viral en Facebook y otras redes sociales por la confusión que ha producido en los miles de internautas resolver un ejercicio matemático.

El nuevo reto permite que los usuarios de Facebook evalúen su nivel de visión. En el dibujo, se representa una superposición de números, que los cibernautas deben descifrar. En la secuencia hay varios dígitos, algunos se visualizan a simple vista, y otros, hay que buscarlos más.