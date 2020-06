Los días de cuarentena obligatoria han despertado la creatividad de grandes y chicos, pues el tiempo libre necesita de diferentes actividades para hacer en familia. Incluso las mascotas forman parte de estos planes, tal como se muestra en el video viral de Facebook. Un bebé y el perro de su mamá parecen disfrutar sus días juntos, mientras se divierten con un peculiar juego en casa.

La mascota, de nombre Milo, no deja de darle muestras de cariño al bebé de su dueña al mismo tiempo que se anima a jugar con él. La madre del pequeño Nate los grabó en una tierna escena y el video llegó a ser viral en varias redes sociales, sobre todo en YouTube.

Gracias al portal Rumble Viral, el clip llegó a más 14.000 internautas, pues a través de su canal de YouTube, el contenido fue replicado. Allí, se destacó un mensaje de la autora del video: “Nate y Milo son los mejores amigos y se los puede ver jugando juntos de la manera más dulce posible. Son una sobrecarga de ternura”.

Tal como se muestra en el material audiovisual, el pequeño corre para no ser ‘atrapado’ por el can, mientras este lo persigue por un pequeño espacio de la casa. Al llegar a él, no hace más que mostrarse cariñoso. Nate no para de reír y dejan claro lo bien que la pasan. Sin duda, esta tierna escena se ha robado el corazón de miles en las redes sociales, donde no ha parado de ser reproducida.

Mira el video viral de YouTube:

“Son adorables”. “Ellos dos serán los mejores amigos durante mucho tiempo”. “Cuánto amor en un minuto”, dijeron algunos usuarios de YouTube sobre el clip viral. Además, la mamá de Nate resaltó que el perro los acompaña desde que el niño nació, por lo que siempre estuvo cerca y pendiente de él.