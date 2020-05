Mujer llega a casa y encuentra a su perro en conmovedora escena junto a su bebé [VIDEO]

Amigos inseparables. Una mujer compartió en las redes sociales el adorable momento que compartieron su perro y su bebé, mientras ella no se encontraba junto a ellos. El can se quedó dormido junto al hijo de su dueña y cuando ella volvió, no dudó en grabar la escena que llegó a ser tendencia en YouTube y otras plataformas.

En países como México, España y Estados Unidos, las imágenes no han parado de ser reproducidas, pues se deja ver el afecto que el perro tiene por el bebé de su ama. Tal como muestra el clip de YouTube, ambos estaban profundamente dormidos, mientras la mujer los graba sin que se despierten.

Tal como destaca el portal ViralHog, encargado de divulgar el clip en YouTube, el perro llamado Reiney llegó a la vida de la mujer cuando esta tenía 8 meses de embarazo. Desde allí, se convirtió en su fiel compañero y, al nacer su hijo, no dudó en hacer que también ellos sean buenos amigos.

El pequeño Carson, al parecer, disfruta mucho de la compañía de la mascota, quien vela por él mientras su dueña no está en casa. La adorable escena se convirtió en tendencia en cuestión de horas y miles de usuarios han reaccionado ante el cariño que demuestran tenerse los protagonistas del video viral.

Mira el video viral de YouTube:

“Su vínculo es realmente especial. Tener a Reiney es lo mejor que hemos hecho por nuestra familia. Todas las noches duermen juntos, abrazados mejilla a mejilla”, contó la madre del niño al portal antes mencionado, dejando claro el evidente cariño que se tienen sus dos ‘engreídos’.

Con más de 24.300 reproducciones, el clip no ha dejado de sorprender a los internautas. Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en aparecer. “Cuánta ternura en este video, este perro es realmente un amor”. “Mi cachorro es igual, no deja de perseguir a mi hijo”, señalaron algunos usuarios de YouTube ante la conmovedora escena.