No podrás dejar de verlo. A través de Facebook y otras redes sociales, viene circulando un video viral que ha despertado la risa de miles. Se trata de dos niñas que fueron sometidas por su madre a un peculiar ‘challenge’. El reto consistía en que ninguna coma los chocolates de la mesa mientras a mujer se ausentara. Una de ellas, Jimena, no obedeció las reglas y desató el enojo y el llanto de hermana.

La curiosa escena viral de Facebook fue grabada con una cámara oculta que la mujer había puesto sobre la mesa. Llegó con un plato de chocolates para cada una, pero les pidió que no lo comieran hasta que ella vuelva de traer algo de su habitación.

Las dejó solas. Inmediatamente, la pequeña Jimena no pudo resistirse a las golosinas y comenzó a saborear una barra de chocolates. Su hermana comenzó a reclamarle. “¡Todavía no, Jimena!”, dijo la menor, tal como se pudo ver en el video de Facebook, pero ella no obedeció.

Sin importar lo que su madre había dicho, Jimena continuó comiéndose los chocolates y, finalmente, su hermana terminó llorando desconsoladamente. La pequeña la cogió de la cara para que así deje de comer, pero no pudo lograr su cometido. “Te estás portando muy mal”, le reclamó, mientras llamaba a su madre para acusar a su hermana por desobediente.

Mira el video viral de Facebook:

Minutos después, llegó su mamá y la niña no dudó en acusar a su hermana por no haber acatado la orden de su madre. La escena fue compartida por la mujer y, en cuestión de horas, ya había llegado a varias plataformas, sobre todo a Facebook, donde se hizo viral.

Los internautas no han parado de reír con el clip, el cual ha desatado todo tipo de comentarios. Pues hay quienes aseguran sentirse identificados con Jimena, mientras otros dicen estar de lado de la obediente niña. El clip cuenta con más de 6 millones de reproducciones a tan solo un día de ser compartido, convirtiéndose en uno de los más vistos en las redes sociales.