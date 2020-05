Un nuevo reto visual compartido en Facebook está dando que hablar en las redes sociales, ya que plantea un complejo desafío que casi nadie ha podido superar. El objetivo de este nuevo ‘challenge’ es ubicar una estrella que está oculta entre unos cubos de hielo, una tarea que aparenta ser algo sencillo, pero ha provocado más de una ‘pesadilla’.

El autor de este complicado reto visual de Facebook afirmó que las personas que poseen un adecuado nivel de agilidad mental solo requieren de 5 segundos para descubrir la ubicación exacta de la estrella. Si no puedes encontrarlo en este lapso tendrás que seguir practicando y verás que en poco tiempo tu habilidad mejorará considerablemente.

¿Existe algún truco para resolver este complejo reto visual? Aunque parezca mentira, hay una forma que te ayudará a superar de forma satisfactoria este desafío viral de Facebook. Lo único que debes hacer es prestar mucha atención a los detalles, observar la imagen con detenimiento y barrerla con la mirada muy lentamente.

Puedes empezar desde una esquina, la derecha o la izquierda, hasta que logres encontrar la pequeña estrella que está ‘camuflada’ entre estos cubos de hielo. Lo más probable es que te demores más de 10 segundos, pero es una buena forma de entrenar tu mente con estos retos.

Desliza las imágenes para ver la respuesta correcta de este nuevo reto visual compartido en redes sociales. Foto: Facebook

La respuesta

Si utilizaste el truco que te hemos dado y todavía no has podido encontrar la estrella oculta entre los cubos de hielo, lo más posible es que no te hayas concentrado bien. En cualquier caso, te recomendamos intentarlo una vez más antes de rendirte.

Si crees haber encontrado la estrella y deseas cotejar tu respuesta, te revelamos que esta se encuentra ubicada la parte inferior izquierda de la imagen. En caso desees ver la ubicación exacta, dale un vistazo a nuestra galería, ya que una de las fotos muestra un círculo rojo en el que se señala la respuesta de este reto visual de Facebook.