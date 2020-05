Un video publicado en Facebook se ha hecho viral y ha desatado la risa de miles, luego de revelar el terrible cambio de look que tuvo un hombre al dejar que sus hijos le cortaran el cabello por no haber barberías ni salones de belleza abiertos por la cuarentena. Esta divertida escena no tardó en hacerse tendencia en diversas redes sociales.

La expansión del nuevo coronavirus a lo largo de todo el mundo ha generado que en la mayoría de países se haya declarado cuarentena o aislamiento social obligatorio. Por ello, todos los negocios que no ofrecen productos o servicios de primera necesidad permanecen cerrados.

Esto provocó que un hombre que quería cortarse el cabello le pidiera ayuda a sus hijos para cambiar de aspecto. Sin embargo, acabaría arrepintiéndose al ver el resultado. Todo el momento fue grabado y posteriormente difundido en Facebook y otras plataformas de internet.

En los primeros segundos del video que se hizo viral se puede ver cómo los dos niños toman unas máquinas de afeitar, mientras su padre está sentado esperando que comiencen a cortarle el cabello. Instantáneamente los pequeños le sacan varios mechones y luego le hacen un curioso peinado.

Mira el video viral de Facebook

Para fijar este look, le echan laca por todo el cabello y finalmente termina el proceso dándole aire caliente con una secadora. Sin embargo, al ver lo mal que había quedado su corte, el padre les pidió a sus hijos que lo raparan por completo. Ellos le hicieron caso y le cortaron la mayoría de cabellos de la cabeza.

Este sorprendente clip se hizo viral tras ser compartido en Facebook, donde obtuvo miles de reproducciones en cuestión de horas, generando todo tipo de reacciones y comentarios entre gran cantidad de usuarios. La mayoría de ellos mostraron lo gracioso que quedó el cabello del hombre.