Verdadero talento. Lo que debía ser una tarea para presentar a su profesora, terminó por convertirse en un divertido video viral que ha dejado sin palabras a los usuarios de Facebook y otras redes sociales. Se trata de una niña que debía enviar el contenido de la escena de un cuento, como parte del programa ‘Aprendo en casa’. A falta de actores, pidió ayuda a sus familiares, quienes se robaron todas las miradas.

Las clases virtuales han hecho que alumnos y profesores tengan que buscar la manera de adaptarse a los nuevos métodos de aprendizaje remoto. Para cada niño, representa un reto poder cumplir con sus tareas a pesar de la distancia.

Esta niña, oriunda de Cerro de Pasco, es el gran ejemplo de ello y ha causado ternura en miles de internautas por su desenvolvimiento ante la cámara. Junto a su familia, demostró que las limitaciones no son una excusa para no cumplir con sus responsabilidades. Tal como se ve en el viral de Facebook, la pequeña debía mostrar, mediante un video, una escena teatral.

Pidió a sus hermanos que la ayuden con los personajes y terminó montando una verdadera puesta en escena que dejó a más de uno con la boca abierta. ‘El pastor, la oveja y el lobo’ es el cuento que la niña estaba por presentar.

Mientras que uno de sus hermanos narraba la historia, los demás familiares interpretaban a los personajes con todo el compromiso que se requiere para que el público lo vea creíble. Su padre, con gran compromiso interpretaba al pastor par ayudar a su hija. Finalmente, terminaron por cautivar a más de uno, pues las imágenes fueron publicadas en Facebook por el papá de la niña.

Mira el video de Facebook:

Allí, miles de internautas mostraron su emoción al ver la responsabilidad de la menor y la disposición con la que su familia la ayuda a presentar un excelente trabajo, digno de una buena calificación.

“Esta niña es un ejemplo a seguir”. “Cuando uno ama estudiar y enseñar, no hay nada que no se pueda lograr”. “Mira a estos niños, no se hacen problema para seguir estudiando”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de Facebook sobre el video que ya cuenta con más de 130.000 reproducciones.