Miles de usuarios de YouTube no han podido evitar reír a carcajadas, luego de presenciar un curioso video en el que un joven bromista intentó aprovechar la distracción de su perro para grabar un clip viral para TikTok.

El joven quiso demostrar la peculiar actitud que tiene su perro cada vez que quiere salir a la calle y por ello decidió filmarlo sin que este se diera cuenta. Para su mala suerte, el inteligente can se percató de lo que pasaba y no dudó en darle un duro castigo por haberlo grabado sin su ‘consentimiento’. La increíble escena no tardó en volverse viral en países como México, España y Estados Unidos.

El material audiovisual, que tiene más de 477.000 reproducciones en YouTube, comenzó mostrándonos al simpático perro que estaba sentado sobre el hombro de su dueño y le hacía todo tipo de amorosos gestos para que este acceda a dejarlo salir a jugar en la calle.

Como podrás apreciar en las imágenes compartidas en YouTube, el consentido perro intenta hacer que su dueño cambie de opinión, hasta que, de un momento a otro, se percata que está siendo grabado con la cámara de un smartphone.

El animal se sintió incómodo por dicho dispositivo que lo registraba y solo atinó a detenerse por unos instantes, para luego lanzarse sobre su amo a fin de que este deje de filmarlo de esa forma.

Las imágenes publicadas en YouTube y también en Facebook generaron todo tipo de comentarios en las redes sociales. A algunos les pareció graciosa la escena que logró registrar este muchacho; otros condenaron el hecho, asegurando que los perros pueden sentirse intimidados al ver una cámara, por lo que su reacción estaba justificada.

Te dejamos el video viral publicado en YouTube y otras redes sociales que muestra la peculiar reacción que tuvo este manso perro, luego de descubrir que su dueño quería grabarlo suplicando por salir a la calle.