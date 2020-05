No podrás creerlo. Un reciente video viral de YouTube muestra cómo un gato no soportó que la pequeña hija de su dueña lo trate como un bebé y reaccionó de la peor manera. La niña intentaba pasearlo en su coche de juguete, como si fuera su hijo, pero el felino no lo toleró y tuvo un enfurecido comportamiento para frenar el juego. La escena fue grabada por su dueña y no tardó en volverse tendencia en varias redes sociales alrededor del mundo.

El portal ViralHog compartió el video en su canal de YouTube y, hasta el momento, cuenta con más de 19.300 reproducciones, convirtiéndolo en uno de los más vistos de su plataforma en las redes sociales.

Tal como se muestra en el material audiovisual, la niña pone al pequeño gato en su coche de juguete y comienza a dar vueltas por su casa. Tras unos segundos de juego, el animal comienza a mostrar su fastidio y no duda en hacerlo notar. Con maullidos y gestos le ‘pide’ a la menor que pare el juego, pero ella continúa.

Mira el video viral de YouTube:

Tras darse cuenta del rechazo del felino, la pequeña le llama la atención y le lanza un rotundo “no” ante el comportamiento de la mascota, pero el gato insiste en que no se siente cómodo en esa posición. Finalmente, la niña solo atina a sonreír ante la actitud del gatito.

Mientras todo esto ocurría, la madre de la niña grababa todo. La divertida escena se hizo viral y los internautas comenzaron a compartirla en diferentes redes sociales. La publicación de YouTube ha sacado más de una carcajada a los cibernautas.