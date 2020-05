A través de Facebook se ha vuelto viral la historia de un hombre, el cual aprovechó el tiempo que estuvo encerrado durante la cuarentena para construir un enorme pájaro kookaburra, que sacó a pasear a las calles de su ciudad y alegró a sus vecinos durante esta pandemia. Las imágenes del hecho no tardaron en hacerse tendencia en diversas redes sociales.

Ante la rápida expansión del nuevo coronavirus a lo largo de todo el mundo, se declaró cuarentena o aislamiento social obligatorio en la mayoría de países. Por este motivo, las personas han aprovechado este tiempo en casa para terminar toda clase de proyectos o actividades que tenían pendientes, como en el caso de este hombre.

Farvardin Daliri, un catedrático y artista de Queensland, en Australia, decidió construir la escultura de un pájaro kookaburra, un ave nativa de este país conocida por tener una risa parecida a la de las personas. El objeto pesa más 750 kilogramos y tiene más de 4 metros de altura.

El hombre habló con el diario The Guardian y contó que empezó a hacer esta escultura durante la Navidad del 2019, pero luego de eso la dejó al no tener tiempo. Sin embargo, al llegar la cuarentena la pudo acabar.

También explicó que esta escultura está hecha con más de 100 círculos de acero entrelazados con un pico de fibra de vidrio y un sistema de sonido personalizado para proporcionar la risa.

Mira el video viral de Facebook

“La gente simplemente lo adora. Lo he tenido en mi patio trasero por un par de meses. Lo curioso es que no planeé nada para los medios. Acabamos de hacer unos cientos de metros de prueba. Hago estas cosas por la comunidad, las escuelas y los gobiernos locales. Me encantaría que la gente me llame si quieren algo como esto. Alegra a la gente”, finalizó Daliri.

En un video viral publicado en Facebook se puede ver cómo el hombre pasea al enorme pájaro a través de las calles con ayuda de un remolque y su camioneta.