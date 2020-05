¿Ves el lápiz oculto entre los libros?: el reto visual que nadie puede resolver [FOTOS]

Un nuevo reto visual está causando sensación en Facebook, ya que se ha convertido en uno de los desafíos virales más difíciles de los últimos tiempos. El objetivo de este ‘challenge’ es hallar un lápiz que está oculto entre unos libros, una tarea que parece fácil, pero que ha provocado ‘pesadillas’ a miles de personas en las redes sociales.

El autor del reto visual más popular de Facebook reveló que las personas con agilidad mental solo necesitan 10 segundos para descubrir la ubicación del lápiz. Si no puedes encontrarlo en este lapso tendrás que seguir practicando y verás que en poco tiempo tu habilidad mejorará.

Desliza las imágenes para ver el lugar exacto en el que se encuentra este lápiz oculto entre libros. Facebook.

¿Existe algún truco para resolver este reto visual? Aunque no lo creas, hay una forma de poder superar este desafío viral de Facebook, pero tendrás que estar muy concentrado. Tienes que observar la imagen con detenimiento e ir barriéndola con la mirada muy lentamente.

Puedes empezar desde una esquina, la derecha o la izquierda, hasta que logres encontrar el pequeño lápiz. Lo más seguro es que te demores más de 10 segundos, pero es una forma de que empieces a entrenar tu mente con estos retos.

La respuesta

Si utilizaste el truco que te hemos dado y todavía no has podido encontrar el lápiz oculto entre los libros, lo más probable es que no te hayas concentrado bien. En cualquier caso, te recomendamos intentarlo una vez más antes de rendirte.

Si crees haber encontrado al lápiz y quieres cotejarlo, te diremos que se encuentra ubicado en la parte central derecha de la imagen. En caso desees ver la ubicación exacta, dale un vistazo a nuestra galería, ya que una de las fotos señala la respuesta de este reto visual de Facebook.