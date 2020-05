Perro no tiene sus patas delanteras y se las ingenia para poder caminar y jugar [VIDEO]

Conmovedora historia en Facebook. Las recientes imágenes compartidas en las redes sociales muestran la escena en la que un perro hace todo su esfuerzo para poder llevar una vida normal, pese a no contar con sus patas delanteras. Quiere seguir jugando y saltando, por lo que se las ingenia y trata de movilizarse como puede. El video ha logrado enternecer a miles de internautas, quienes tomaron esta historia como ejemplo para ellos.

Usuarios de México, España y Estados Unidos no han parado de reproducir las imágenes y sentirse conmovidos con la fuerza que ha demostrado tener el can, protagonista de uno de los virales más tiernos de las últimas semanas. Con más de 15 millones de reproducciones, se encuentra entre los más visto en Facebook y otras plataformas.

Para muchas personas, pasar por alguna dificultad o carencia, es sinónimo de derrota. Sin embargo, este cachorro ha demostrado que, para él, las adversidades representan todo lo contrario. Pese a no contar con las extremidades delanteras, agota todos sus recursos para poder avanzar y alcanzar su objetivo de llegar a moverse como cualquier otro perro.

Tal como se puede ver en el clip de Facebook, se apoya sobre las patas traseras y, con saltos, logra avanzar largos pasos. Cuando una escalera se topa en su camino, tampoco es un impedimento, ya que utiliza su cuello como impulso y subir escalón por escalón.

Mira aquí el video de Facebook:

Pero no todo es alegría. El esfuerzo que realiza este perro puede hacer que, con el tiempo, su columna se debilite constantemente, ya que su anatomía no está diseñada para andar en dos patas. De todas formas, los internautas no han parado de dejar miles de comentarios llenos de halago y cariño hacia este can.

“Qué tristeza ver todo el esfuerzo que hace, ojala lo puedan ayudar”. “Tenemos demasiado que aprender de nuestras mascotas”, señalan los usuarios que no han podido contener la emoción de este video de Facebook.