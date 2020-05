TikTok nos trae otro video que se ha vuelto viral y ha hecho reír a miles de sus usuarios. El clip revela cómo una joven en bikini intentó presumir su nuevo ‘drone’. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba y acabó cometiendo un gran ‘fail’. Varias personas compartieron la escena en otras redes sociales, llegando a ser tendencia en los países de México, España y Estados Unidos.

Los drones se han vuelto muy populares en los últimos años, no solo porque pueden mostrar un panorama diferente, lo que brinda plus para grabar o tomar fotos, sino también por su gran maniobrabilidad al desplazarse rápidamente de un lugar a otro.

Pero como todo objeto tecnológico, este necesita estar cargado para cumplir sus funciones. Un hecho que pasó por alto una joven, que se olvidó de recargar las baterías de su ‘drone’.

Como se pudo observar en el video viral de TikTok, la mujer se hallaba sentada sobre una tumbona al filo de una piscina. “Este es mi nuevo dron”, dijo la protagonista mientras el dispositivo se acercaba y la grababa.

La chica aseguró que podía manejarlo con la mano y colocó una de ellas con la palma hacia arriba para demostrarlo. “Puedo hacer que se aleje”, explicó la joven al tiempo que estiraba el brazo. “Que se acerque”, continuó diciendo y al instante el objeto se aproximó.

No obstante, el plan de presumir su nuevo ‘juguete’ no resultó como pensaba. Cuando comentó que el dron la podía seguir y se aventó al agua, el vehículo aéreo no tripulado intentó hacer lo mismo pero las baterías estaban descargadas, por lo que cayó al agua.

Miles de usuarios de TikTok se rieron al ver cómo la joven —con rostro de preocupación— intentaba llegar hacia el ‘drone’, pero este ya estaba hundiéndose en la alberca.