Una joven creyó que había comprado un cachorro de raza ‘San Bernardo’, la misma que ‘Beethoven’. Ella estaba muy feliz; sin embargo, se llevó la sorpresa de su vida, ya que su mascota nunca creció, como puede verse en un video que se volvió viral en YouTube, TikTok y otras redes sociales.

Jasmine Chu, la autora de este gracioso video, decidió sumarse al nuevo ‘challenge’ viral de TikTok que tiene como objetivo mostrar el antes y después de las mascotas. Por lo general, los protagonistas son perros que parecían ser de raza; sin embargo, el tiempo revela todo lo contrario.

Según detalló la joven, cuyo video también fue subido a YouTube, el vendedor les había asegurado que su cachorro era un ‘San Bernardo’, una raza de perro originaria de los Alpes suizos y del norte de Italia que se caracterizan por tener un gran tamaño.

Pasaron los meses y la joven notó algo extraño en su ‘San Bernardo’ que había crecido solo un poco y no era tan enorme como lo imaginaba. Al parecer había sido engañada; no obstante, eso no le molestó, ya que se había encariñado con su mascota.

En el resto de sus videos, compartidos en TikTok y YouTube, se puede apreciar que la joven tiene varias mascotas, una de ellas es su querido ‘San Bernardo’. La curiosa historia de este perro provocó la risa de miles de usuarios en las redes sociales.

El video publicado por Jasmine Chu tiene más de 546.000 reproducciones en TikTok y YouTube. Asimismo, ha superado los 90.000 ‘Me gusta’ y tiene más de 1.000 comentarios. ¿Ya lo viste? Aquí podrás encontrarlo.