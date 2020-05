A través de YouTube se ha compartido un video que se ha vuelto viral y ha provocado la risa de miles, pues muestra el momento en que una repartidora va a una casa a entregar una pizza y termina haciendo unas divertidas poses frente a las cámaras de seguridad del lugar. La peculiar escena se hizo tendencia en redes sociales.

En muchas partes del mundo los negocios de comida han vuelto a abrir tras la cuarentena para frenar el avance del nuevo coronavirus. Sin embargo, la mayoría de ellos son solo por delivery y siguiendo un estricto protocolo de limpieza para evitar cualquier contagio.

En este caso, una repartidora de pizza fue la encargada de protagonizar un curioso momento cuando fue a llevar un pedido en un barrio de Nuevo Hampshire, en Estados Unidos. Todo el momento quedó registrado y posteriormente se difundió en YouTube y otras plataformas de Internet.

El video que se hizo viral en YouTube muestra cómo la joven se va a acercando hasta la puerta de la casa donde se realizó el pedido y una vez ahí, deja la YouTube. Sin embargo, eso no es todo, ya que cuando se está alejando del lugar, mira directamente a la cámara de seguridad de la vivienda y realiza unos divertidos movimientos, como si fuera una fisicoculturista.

Mira el video viral de YouTube

Pese a que esto parezca una ocurrencia de la mujer, no fue así. Según se puede leer en lao descripción del video, las persona que pidieron la comida, hicieron unas instrucciones especiales para cuando la fuese a llevar el pedido. No obstante, aclaran que esto no fue algo obligatorio, pues la propina ya se la habían entregado mucho antes de que ella apareciera en su casa.

Este divertido clip se hizo viral en YouTube y obtuvo miles de reproducciones en cuestión de horas, generando todo tipo de reacciones y comentarios entre gran cantidad de usuarios.