Perro travieso intenta pedir ‘perdón’ a su dueña y protagoniza peculiar escena [VIDEO]

Un pequeño perro travieso se ha robado el corazón de miles de usuarios de TikTok, luego de revelarse un divertido video en el que este pequeño animal tiene un peculiar comportamiento para lograr que su dueña lo perdone. ¿Que había sucedido? El animal fue descubierto destruyendo los muebles de su casa.

La dueña del pequeño can comentó en dicho video viral de TikTok, que había regresado de hacer algunas compras de último minuto para el periodo de cuarentena y al ingresar a su sala descubrió que su amado ‘Bobo’ había rasgado el sofá que con tanto sacrificio logró comprar. La joven no soportó esto y le regañó de forma severa, por lo que su pequeña mascota decidió hacer hasta lo imposible por pedir disculpas. ¿Qué ocurrió exactamente con esta curiosa mascota? Sigue leyendo para estar al tanto de todo.

El can que aparece en este video de TikTok había destruido gran parte de un costoso mueble y la enfurecida dueña no dudó en reprenderlo por este mal comportamiento. Sin embargo, la joven jamás imaginó que su perro intentaría ‘suplicarle’ para que no esté enojada por lo que había pasado y lo perdone por esta travesura.

Tal como se puede apreciar en este clip de TikTok, el animal no tuvo mejor idea que estirar sus patas y agachar su cabeza como si estuviera haciendo una ‘reverencia’. Además, se ‘arrastró’ de esta peculiar forma por varias habitaciones hasta poder ver que su dueña esbozaba una sonrisa en señal de aprobación.

Como era de esperarse, la ‘súplica’ se hizo viral en TikTok y ha desatado una ola de comentarios, entre los cuales piden que la joven se apiade del pequeño can, quien claramente se muestra arrepentido de lo que hizo.

“Pobre perrito, se nota que lo regañaron muy fuerte y quiere arreglar las cosas”, fue uno de los miles de comentarios que actualmente figuran en dicho video de TikTok el cual en pocas horas logró acumular más de 120.000 reproducciones. ¿Quieres ver esta peculiar escena por tu cuenta? Revisa el clip dejado en la parte central de esta publicación.