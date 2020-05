Burra vuelve a ver a su cuidador después de dos meses y protagoniza conmovedora escena [VIDEO]

“No me da vergüenza que me oigáis llorar, porque aquí está una de las demostraciones de amor más incondicionales que existen”. Esto es lo que escribió un joven para describir un video que ha conmovido a miles de usuarios en Facebook durante las últimas horas, al mostrar el emotivo reencuentro que tuvo con su burra tras no verla después de dos meses.

La emocionante escena quedó registrada en una grabación que ha dado la vuelta al mundo tras difusión en las redes. Varios internautas expresaron su asombro ante la dramática conducta que tuvo la burra, protagonista del clip viral, cuando volvió a ver a su dueño, quien la cuidó desde pequeña.

En las imágenes, que ya tienen más de 406.000 reproducciones en Facebook, se observa el conmovedor momento en que el hombre empieza a llorar tras volver a tocar a la burra, mientras que esta se aferra a sus caricias, relinchando de la emoción.

“Muestra de amor incondicional de mi burra y amiga BALDOMERA, al verme después de dos meses (aviso a sensibles como yo: ella también llora)… Y yo venía todo el camino a Él Borge preparándome por si no me reconocía”, escribió el autor y protagonista del video viral de Facebook, que no ha tardado en hacerse tendencia en las redes, generando diversas reacciones y comentarios por parte de los internautas.

Mira el video viral:

“La demostración de amor de un animalito, sea cual sea, es uno de los más sinceros e incondicionales”, comentó una de las usuarias luego de ver la grabación viral.