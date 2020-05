Te sacará una sonrisa. Miles de fanáticos de Los Simpson no han parado de reír, luego de ver una serie de videos publicados en TikTok. Los virales muestran a un joven recreando famosas escenas de la serie creada por Matt Groening. Gracias a las redes sociales, las imágenes se volvieron tendencia en varios países como México, España, Estados Unidos, entre otros países. ¿Pudiste verlas? Aquí te las dejamos.

Robert Alvarez, el creador de estas parodias que causan furor en TikTok, es un joven que, desde hace varias semanas, publica regularmente videos donde personifica a los personajes de esta serie. Desde Homero Simpson, pasando por el Sr. Burns, hasta Barney Gomez.

No se sabe mucho sobre Álvarez, ya que el mismo no ha brindado mucha información en su perfil. Sin embargo, eso no impidió que sus seguidores en TikTok aumenten rápidamente. Desde que comenzaron sus parodias, ha ganado más de 19.000 seguidores.

Si eres fanático de Los Simpson, seguramente recordarás el capítulo donde Homero trabaja desde casa. El joven se tomó la molestia de recrear, con lujo de detalles, dicha escena y miles en TikTok se lo agradecieron, ya que su video tiene muchos ‘likes’.

Otra de estas parodias realizada por Álvarez que es un completo éxito en TikTok recrea el cortometraje interpretado por Barney Gomez, el ebrio de la serie. El video ha sido compartido por más de 5.000 usuarios y tiene más de 24.000 ‘Me gusta’.

Te dejamos una recopilación de sus mejores videos de TikTok. En caso desees seguirlo en su cuenta oficial, lo único que deberás hacer es ingresar a este enlace.

Familia recrea la divertida escena introductoria de Los Simpson en plena cuarentena

Un video publicado en TikTok se ha vuelto viral y ha sorprendido a miles de usuarios, pues muestra a una familia vestida como los personajes de Los Simpson recreando la famosa escena introductoria de la serie, en medio de la cuarentena. Las divertidas imágenes del hecho se hicieron tendencia rápidamente en redes sociales.

Debido a la rápida expansión del nuevo coronavirus en todo el mundo, la mayoría de gobiernos ha decretado cuarentena o aislamiento social obligatorio. Por tal motivo, esta familia quiso hacer algo fuera de lo común con su tiempo libre, sin imaginar que se volverían tan populares en TikTok.