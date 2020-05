Leopardo acecha a puercoespín, pero este le enseña quién es el que manda [VIDEO]

Miles de usuarios de Facebook, especialmente los que son amantes de los animales silvestres, quedaron impresionados al ver el feroz encuentro nocturno de un leopardo con un puercoespín. El depredador intentó cazar al animal con púas; sin embargo, terminó huyendo para salvar su vida. La escena se viralizó en países como México, Estados Unidos y España.

Las imágenes del video viral de Facebook fueron grabadas por un oficial del Servicio Forestal de India, quien fue testigo de un inusual enfrentamiento. El joven depredador intentó devorar al puercoespín, sin medir las consecuencias.

En los primeros segundos del clip, que se ha vuelto tendencia en las redes sociales, se apreció el preciso instante en que el puercoespín desiste del enfrentamiento y hace el ademán de huir. Luego de desviar la mirada de su atacante, este giró para incrustar sus espinas en el cuerpo del leopardo.

It is not easy for a young leopard to take panga with a smart porcupine. Very interesting video from Katerniaghat. #wildlife pic.twitter.com/xBide0za6d