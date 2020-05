Anciano recibe una almohada con el rostro de su esposa fallecida y tiene conmovedora reacción [VIDEO]

Un reciente video compartido en YouTube ha logrado conmover a miles de usuarios, puesto que en dichas imágenes se reveló la dramática reacción que tuvo un anciano al ver el increíble regalo que le hizo una trabajadora social del asilo en el que se encuentra instalado tras su jubilación.

El hombre no pudo contener sus lágrimas al ver una almohada que tenía la foto de su difunta esposa impresa en ella. La emotiva escena fue compartido en YouTube y se volvió viral por la historia que hay detrás de este peculiar gesto. ¿Quieres saber un poco más de esta historia? Sigue leyendo para estar al tanto de todo.

A través del portal de YouTube Jukinmedia, se ha compartido un emotivo video que muestra el momento exacto en que un anciano recibe una grata sorpresa de parte de la joven, quien lo cuidaba en un asilo ubicado en Preston, Reino Unido.

La joven protagonista de este video viral de YouTube manifestó que durante semanas había notado que el anciano dormía junto con una foto enmarcada de su difunta esposa, con quien tuvo un matrimonio de más de 50 años.

La trabajadora social pensó que esto no era lo más seguro para el anciano, puesto que se podría cortar con el vidrio de dicho cuadro, por lo que decidió tomar prestada la fotografía y mandar a elaborar una almohada personalizada con el rostro de su amada mujer.

Tal como se muestra en el video viral de YouTube, el anciano no pudo contener la emoción al poder volver a ‘abrazar’ y sentir más cerca a su amada espesa y solo atinó a llorar de alegría por dicho detalle. Sin embargo, esto no es todo, ya que el hombre no dudó en agradecer este bonito gesto que tuvieron con él.

¿Quieres ver por tu cuenta la emotiva escena que protagonizó este hombre de avanzada edad al ver este regalo con la foto de su esposa? Revisa el clip que te dejamos en la parte central de esta publicación. Te aseguramos que quedarás conmovido al ver el inmenso amor que demostró tener este anciano por su difunta mujer, quien dejó de existir hace solo algunos meses luego de varios años de estar a su lado.