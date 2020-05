Perro hace las compras para que su dueño no salga de casa en cuarentena [VIDEO]

El amable perro se llama “Niño” y se ha convertido en toda una celebridad en redes sociales. ¿Por qué? Ayuda a su dueño, un hombre de la tercera edad, a realizar las compras para evitar que salga de casa en plena cuarentena por el coronavirus.

Antes de la pandemia, José Ever Henao, de 62 años, tenía la costumbre de salir a comprar con su perro, que siempre cargaba una cesta en el hocico para aligerar la carga. Pero con la llegada de la COVID-19, la cuarentena obligó a los ‘mejores amigos’ a cambiar sus costumbres.

“Niño”, de 6 años, aprendió a hacer las compras solo, con el propósito de cuidar a su dueño, quien no tiene familia y él es su única compañía. “No tengo esposa, no tengo hijos, no cuento con una familia. Él para mí es mi niño, yo lo llamo niño”, contó José a Conexión Capital.

En el tierno video compartido en las redes sociales se aprecia al perro provisto de un arnés con una canasta que la traslada en su hocico y una lista con el dinero para que el bodeguero le despache los productos.

En la tienda, los responsables del comercio leen la lista de compras, toman el dinero de su cesta y lo intercambian por los alimentos que el perro debe llevar. De esa forma, el valiente can hace frente al coronavirus y cumple con una misión tan importante como enternecedora.

Tras hacerse popular, al dueño de “Niño” le ofrecieron mucho dinero para comprárselo y llevárselo a sus casas, pero José jamás entregaría a su ‘mejor amigo’.

“Niño es parte de la familia, y la familia no se cambia por nada. Me han echado 500.000 pesos al bolsillo por él, incluso me han pedido que lo ponga en una camioneta para llevárselo y yo les digo ‘no. señor, no estoy vendiendo a mi perro, ¿acaso le ve un precio?´”, comentó.

Mientras tanto, en las redes sociales, las personas aplaudieron el gran amor y protección que sienten el uno por el otro. “Nuestras mascotas son lo más hermoso. Nos brindan un amor incondicional”, señaló un usuario.