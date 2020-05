Una curiosa foto difundida en Facebook ha causado sensación en las redes durante las últimas horas, pues plantea un nuevo ‘challenge’ o desafío viral con un alto nivel de complejidad para los internautas. Y es que, el 97 % de las personas que se animaron a pasarlo no lograron resolverlo. Mientras que el otro 3 % pudieron hacerlo en un largo periodo de tiempo.

Para nadie es un misterio que los retos o desafíos virales de Internet se han vuelto muy populares en las redes desde hace algunos meses, ya que prueban la rápida percepción y agilidad mental de los usuarios. Este último ‘challenge’, que, a simple vista, parece ser muy sencillo, no ha sido la excepción y ya se ha hecho tendencia en países como México, España y Argentina.

El complicado acertijo, que ha provocado más de un dolor de cabeza entre los usuarios de Facebook, se trata de encontrar a una pequeña abejita entre las flores blancas, rosadas y amarillas que aparecen en la imagen.

En la foto de Facebook, se observan decenas de margaritas de tres diferentes colores con una diminuta abejita escondida en algún lugar de la imagen. Podría estar entre las hojas o en el centro de cualquiera de las flores. Un problema aparentemente fácil de resolver. No obstante, cuando te detienes a observar la instantánea por un largo tiempo, te das cuenta de que no es tan sencillo como parece, ya que es muy difícil identificar al insecto entre tantas margaritas. ¿Dónde está?

Facebook viral: ¿Logras ver a la abeja zumbando entre las flores? El nuevo reto visual difícil de superar [FOTOS]

Si ya llevas horas mirando la imagen y no has podido encontrar a la abeja zumbando entre las flores, te daremos la ubicación exacta del insecto. Sin embargo, te recomendamos que no te desanimes tan rápido. A lo mejor puedes lograr resolverlo mirando atentamente cada una de las flores. ¿Encontraste a la abeja?

La respuesta

En la parte superior de esta publicación te dejamos la imagen completa que actualmente circula en varios grupos de Facebook. Si no pudiste encontrar a la abejita, te indicamos que está en la parte inferior izquierda de la foto. Justo en el centro de una de las flores rosadas.

¿No lo crees? Desliza hacia la izquierda la foto principal de la nota y podrás mirar con claridad que se trata de la misma fotografía y que, efectivamente, la abejita siempre estuvo allí, solo que no alcanzaste a verla con facilidad.