Nuevos amigos. Gracias a un video viral compartido en YouTube se conoció el preciso momento en el que un joven recibe un perro por primera vez, ya que nunca tuvo uno. Su novia lo sorprendió con un cachorro y la escena que protagonizaron ambos ha dejado a más de uno con una sonrisa.

En países como México, España y Estados Unidos, no dudaron en compartir las tiernas imágenes que se publicaron en YouTube. Se trata de un joven de Reino Unido. Él quedó asombrado al ver el regalo que le tenía preparado su novia, mientras el adorable cachorro no dejaba de hacerle cariño.

No cabe duda que los perros pueden estrechar grandes lazos de amistad y lealtad con los humanos. En este caso, el protagonista del video, pese a no haber tenido un perro en casa, se robó el cariño del cachorro que le obsequió su pareja y ha logrado enternecer a más de uno en las redes sociales.

“Mi prometido Nick nunca había tenido un perro, así que decidí sorprenderlo con nuestro nuevo cachorro Twiggy”, señaló la novia del muchacho, según el portal ViralHog en su canal de YouTube.

Mira el video viral de YouTube:

Tal como muestra el video, que ya es tendencia en diferentes plataformas, el cachorro juega sobre el rostro de Nick, mientras él permanece quieto y con los brazos cruzados. Haciendo notar su poca experiencia con los animales, solo atina a reír frente a la cámara y dejar que el pequeño perro siga jugando sobre él.

Las muestras de cariño que mostraba el can ante su nuevo dueño dejaron sin palabras a los internautas, quienes no tardaron en llenar de comentarios la publicación. “Yo no soportaría no acariciarlo”. “Me encanta cómo le pide que jueguen juntos”, expresaron algunos internautas, maravillados con la escena.

El clip fue divulgado por el portal antes mencionado y ya cuenta con más de 21.000 reproducciones, además de haber sido compartido en diferentes redes sociales.