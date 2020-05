Mónica Leguizamón es una joven de 19 años cuya historia conmovió a muchos internautas en las redes sociales, pese a que en un inicio fue víctima de burlas por no contar con uno de sus ojos.

Según contó Mónica, ella padeció de cáncer a la edad de 13 años. Para vencer a la enfermedad tuvo que ser sometida a una riesgosa operación donde le extirparon el ojo izquierdo.

Un internauta de Colombia decidió compartir una foto de Mónica en Facebook para ayudarla con algún mensaje positivo, sin embargo, tras la publicación fue blanco de burlas y críticas. El medio Extra se puso en contacto con la adolescente y en una entrevista dijo que no le afectaron los comentarios maliciosos de gente que “no ve más allá de sus narices y creen que lo que ven, es lo máximo que hay”.

“Hicieron comentarios fuera de lugar, ahí comenzó la indignación”, dijo Mónica. (Captura: Facebook)

“Hicieron comentarios fuera de lugar, ahí comenzó la indignación. Eran comentarios que no tenían nada que ver con mi ojo. Me llamaban cíclope, adefesio, etc. Me decían que editaba las fotos, que me sacaba el ojo para llamar la atención y así tener reacciones y seguidores en las redes sociales”, comentó.

Mónica ya terminó la escuela y ahora estudia Artes Visuales. Ha realizado varias producciones de fotos, pinta cuadros y es muy popular en redes sociales. A sus 19 años ha logrado crear su propia empresa online.

La muchacha oriunda de Presidente Franco en Paraguay recordó que cuando tenía 13 años fue diagnosticada con la enfermedad y los médicos les recomendaron a sus padres extirpar uno de sus ojos para evitar que el cáncer continúe expandiéndose, porque de lo contrario podría perder los dos ojos.

Cuando tenía 13 años, Mónica fue diagnosticada con cáncer en el ojo. (Captura: Facebook)

Junto a su madre viajó a Argentina y fue operada en el Hospital Garrahan. La joven destacó que su buen humor la ayudó a salir adelante.

“Siempre me discriminaron, el primer bullying que recibí fue el comentario: ‘Qué se cree esta porque su ojo sale hacia afuera’. Después acá en mi ciudad me llamaban ‘pirata’, se alejaban de mí o se reían, eso ocurría acá en el centro de Ciudad del Este, fue horrible pero se supera”, indicó.