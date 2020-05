Revisa cámara de seguridad y descubre a su padre en tierna escena junto a sus mascotas [VIDEO]

Un curioso video compartido en Facebook se ha robado el corazón de miles de usuarios, puesto que en dichas imágenes se reveló la divertida escena que logró descubrir una mujer. Ella revisó la cámara de seguridad que había instalado en su vivienda para cuidar a su anciano padre, quien por su avanzada edad debe ser monitoreado por si requería de ayuda.

La joven, quien compartió este video en Facebook, comentó en la descripción de dicho clip viral que debía salir a realizar algunas compras de último minuto por la cuarentena y tuvo que dejar solo a su padre junto a su pequeño perro y su fiel gato. Regresó a casa lo más pronto que pudo y al revisar la cinta de seguridad, pudo ser testigo de la más curiosa situación entre su padre y sus mascotas. ¿Quieres saber qué logró descubrir esta mujer? Sigue leyendo para estar al tanto de todo.

A fin de poder frenar el avance que tiene la COVID-19, se ha implementado una cuarentena obligatoria en varios países del mundo, por lo que miles de personas permanecen aisladas en sus hogares; sin embargo, no ha impedido que cientos de personas logren registrar en sus casas algunas curiosas escenas, las cuales se vuelven virales al ser compartidas en redes sociales como Facebook, Twitter o YouTube.

Un reciente video compartido en Facebook reveló la tierna escena que logró registrar una mujer entre su padre de avanzada edad y sus pequeñas mascotas, las cuales había dejado a su cuidado.

Se ausentó por algunas horas y al volver a casa notó que su papá se había quedado profundamente dormido y a su lado descansaban su pequeño perro y su gatito. Es en este momento que decidió revisar la cámara de seguridad que había instalado y quedó fascinada al ver lo que el lente de dicho dispositivo había logrado registrar.

Tal como lo comentó la mujer en la descripción de este video de Facebook, al revisar la cinta pudo ver el momento exacto en que su padre se puso a bailar delante de sus mascotas para entretenerlas y que no se aburran durante la ausencia de su dueña. La joven no pudo contener su emoción al ver los peculiares movimientos de su padre y no dudó en publicar dicho material visual en redes sociales.

La curiosa coreografía que hizo el anciano para estos animales, se volvió tendencia en Facebook en México, España y Estados Unidos, países en los que miles de usuarios no dudaron en felicitar al anciano por su demostración de talento y su amor por los animales. ¿Quieres ver la presentación que hizo el hombre para estos pequeños animales? Revisa el clip que te dejamos en la parte central de esta publicación.