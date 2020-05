Miles de usuarios en Facebook no han podido parar de reír con la reciente publicación de un video viral que muestra el preciso momento en el que un perro se asusta al reventar una piñata. Sus dueños querían darle una sorpresa, ya que sabían que a su mascota le encanta jugar con pelotas, pero no imaginaron que, al llenarlos de ellas, el animal terminaría perturbado. La escena no tardó en volverse tendencia en varias redes sociales y llegó a ser compartida por internautas de México, España y Estados Unidos.

Según se indica en la publicación de Facebook, los dueños del perro de raza bóxer quisieron alegrar a su mascota y regalarle decenas de sus pelotas favoritas. Para esto, decidieron armar una piñata que él mismo debía romper con su hocico.

Tal como muestra el video viral, el can logra jalar la soga con la que estaba sujeta la piñata, pero al percatarse que algo caería sobre su cabeza, no pudo contener el susto y salió corriendo para protegerse. En el clip de Facebook, se puede ver cómo corre a esconderse tras la sala y desde allí logra ver que se trataba de sus pelotas favoritas.

Mira el video viral de Facebook:

Esperó unos segundos a que todas dejen de caer y se acercó para darse cuenta que se trataba de un juego y no dudó en quedarse rodeado de ellas, mientras sus dueños grababan toda la escena.

“¡Estaba emocionado! Su reacción fue increíble”, señaló la dueña de la mascota, oriunda de Georgia, Estados Unidos. El clip, que ya cuenta con más de 9.000 reproducciones, rápidamente llegó a diferentes plataformas, donde los usuarios reaccionaron divertidos ante el susto del can y no dudaron en compartir las imágenes en varias de sus redes sociales.