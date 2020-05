Polémicas declaraciones. Un periodista se ha vuelto ‘famoso’ en Facebook y otras redes sociales, luego de que protagonizara un video viral donde aparece revelando ser fanático de Death Note. El hombre que es presentador de noticias en República Dominicana dijo además una frase que generó controversia en varios países como México, España y Estados Unidos. ¿Qué dijo? Te lo contamos.

Ramón Tolentino, como se llama el protagonista del video viral de Facebook, es un periodista muy famoso en República Dominicana. No es la primera vez que genera noticia, ya que hace algún tiempo fue suspendido por llamar parásito y corrupto al jefe de las Fuerzas Armadas de su país.

Hace algunos días, durante su programa ‘Transparencia informativa’ que se transmite por el canal ‘Hilando Fino TV’, el hombre de prensa sorprendió a todos al hablar durante unos minutos sobre Death Note, su anime favorito que narra la vida de Light Yagami, conocido como Kira.

Como podrás apreciar en el video, que tiene más de 349.000 reproducciones en Facebook, Tolentino empieza a narrar Death Note con lujo de detalles, poniendo énfasis en el cuaderno de la muerte que puede matar personas de un ataque al corazón.

“¿Qué personas colocaría en su Death Note? Si a mi me preguntan: ¿Ramón a quién tu pones? Mañana no hubiera uno vivo y no sería del coronavirus. Ya ustedes saben de qué ha sido”, se puede escuchar decir al controversial comunicador.

Los comentarios hechos por Tolentino generaron todo tipo de reacciones en Facebook, a algunos usuarios les pareció ocurrente y lo apodaron el ‘periodista otaku’, otros manifestaron su disconformidad con tales declaraciones. ¿Tú qué piensas? Aquí te dejamos el video viral.