Esta es la historia de “Killa y Puka”, dos gallinas que fueron rescatadas de un matadero en Cusco cuando estuvieron a punto de ser degolladas el 31 de diciembre de 2019, a vísperas de Año Nuevo. El hecho conmovió a todos en redes sociales en plena cuarentena por la COVID-19.

Todo comenzó cuando dos activistas del movimiento mundial Anonymous for the Voiceless por los derechos de los animales, se toparon con un criadero de aves y no dudaron en rescatar a las dos gallinas, que vivían en pésimas condiciones.

En su afán por librarlas del encierro, los rescatistas Francis y Daniela convencieron a la propietaria del negocio avícola que les entregara a las dos gallinas que bautizaron como “Killa y Puka”. Las imágenes del emotivo rescate se volvieron virales en redes sociales.

“El próximo año dejaré este trabajo porque me genera mucho desgaste físico y emocional. Soy consciente de que los animales sienten y que si pudieran hablar no elegirían estar aquí”, sostuvo la comerciante.

Las gallinas vivían en pésimas condiciones, pero su suerte cambió. (Foto: Francis Malpica)

Y agregó: “Una vez me trajeron un pato para venderlo, estuvo aquí muchos días y me seguía para que lo acaricie, cuando ya no me quedaban animales para vender, tuve que matarlo. Todos luchan por su vida y no desean morir, es así”.

“Killa y Puka” pasaron de un matadero a una mansión

Tras una campaña en Facebook que realizó la organización por los derechos de los animales, se logró su adopción y ahora las afortunadas gallinas viven en una hermosa mansión, acondicionada perfectamente para ellas.

La mansión está ubicada en el Valle Sagrado de los Incas. (Foto: Francis Malpica)

Su dueña, quien además tiene a su cuidado alpacas, tortugas y vicuñas como mascotas, disfruta mucha la compañía de “Killa y Puka”, sus dos gallinas que corretean por su inmensa casa, ubicada en el Valle Sagrado de los Incas (a una hora y media del centro de Cusco).

“Killa y Puka siempre están juntas para todos lados, son curiosas y corren tanto que hasta han bajado de peso, les he plantado sus propias flores para que coman, están muy felices”. Lo insólito de creer es que las gallinas iban a ser asesinadas para terminar descuartizadas en un plato y servidas en la cena de año nuevo.

“Killa y Puka” corretean libres por la inmensa casa, donde las acogieron con mucho amor. (Foto: Francis Malpica)

Los activistas del movimiento mundial Anonymous for the Voiceless están muy felices por el futuro en libertad que disfrutan las famosas aves. “Estamos contentos de promover el respeto a todos los animales. Por fin “Killa y Puka” son libres y no esclavas”, finalizaron.