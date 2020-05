No podrás contener la risa. A través de Facebook, se compartió un video viral que cautivó a miles de usuarios, debido a que un perro jugó con sus dueños a la escondida y no tuvo mejor idea que ponerse detrás de unas cortinas transparentes. El can pensó que nadie lo iba descubrir, pero no fue así.

Las personas han aprovechado su tiempo libre durante la cuarentena para pasar momentos especiales con sus seres queridos dentro de sus hogares. Algunos registraron estas divertidas escenas, los cuales causaron furor en Facebook y otras redes sociales.

En esta oportunidad, los integrantes de una familia quisieron jugar a las escondidas junto a su adorable mascota de raza pug. Por ello, un muchacho realizó la cuenta para que se puedan camuflar en algún rincón de su vivienda.

Luego de unos minutos, él comenzó a buscar a sus familiares y se percató de un singular detalle que grabó con su celular para subirlo a Facebook. Se trataba de su animal que estaba tapado con una cortina de color rojo que era traslúcido.

Los dueños del perro fingieron no verlo y mencionaron diferentes frases para distraerlo. “¿Dónde estás? Seguro que se salió para la calle”, expresó el joven, mientras el protagonista de Facebook permanecía tranquilo y sin hacer ruido para evitar que lo encuentren.

Las graciosas imágenes se divulgaron en una página de animales en Facebook, donde alcanzaron más de 20.000 reproducciones y se volvieron tendencia en cuestión de horas. Entretanto, los usuarios compararon la actuación del pequeño perro con sus mascotas cuando estos se entretienen con ellos.