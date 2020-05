No podrás dejar de verlo. Un video viral compartido en YouTube ha provocado que miles de usuarios queden cautivados con la divertida forma en que un perro pasa los días de cuarentena. El can aprovechó la tarde soleada y cogió un libro, una copa y con unos lentes de sol, así disfrutaba de la tranquilidad de su hogar. Su dueña lo grabó y no dudó en compartir el momento en sus redes sociales, donde se hizo tendencia en solo cuestión de horas.

Las personas han aprovechado los días de cuarentena para realizar nuevas actividades y pasar momento de relajación en casa. Sin embargo, los animales no son ajenos a estas medidas. Así lo demostró el protagonista de este video viral de YouTube, quien fue captado tomando el sol en el jardín de su casa.

El perro de raza beagle, estaba sentado muy cómodo sobre una cama en el patio, mientras ahí lo esperaba un libro. Con sus patas logró colocarse unos lentes de sol y no tardó en ponerse cómodo para disfrutar de la tarde. Inmediatamente su dueña lo grabó y compartió el video en su cuenta de Facebook.

Mira el video viral de YouTube:

Y gracias a la rapidez con la que llegan los videos a diferentes plataformas, el portal ViralHog se encargó de publicar el clip, donde ya consiguió más de 60.000 reproducciones de miles de internautas que han quedado fascinados con la publicación y la actitud del cachorro.

Como era de esperarse, los comentarios de los divertidos usuarios de YouTube comenzaron a llover sobre el clip. “Me encanta este perro, tiene una actitud única”. “Le robó el sitio a su dueña, qué gracioso”. “Este perrito la pasa mejor que yo en cuarentena”, fueron algunos mensajes que dejaron los cibernautas sobre el clip viral que ya es tendencia en varias redes sociales alrededor del mundo.