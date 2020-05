Le pregunta a su maestra si puede ir al baño en clase virtual y ella tiene peculiar reacción [VIDEO]

Miles de usuarios de TikTok no han podido evitar reír luego de presenciar un curioso video en el que se registró la peculiar respuesta que le dio una maestra a su alumno, quien le pidió permiso para ir al baño durante una clase virtual.

La docente se encontraba hablando con todos sus alumnos sobre teología, cuando de pronto uno de ellos le hizo esta peculiar consulta a través del chat de dicha videoconferencia. Las imágenes de esta peculiar escena se volvieron virales en TikTok, en países como México, España y Estados Unidos.

Como una medida para frenar el avance de la COVID-19, se ha implementado la cuarentena obligatoria en varios países del mundo. En tiempos de aislamiento social, las clases virtuales a través de videollamadas se han convertido en el mecanismo más usado por estudiantes de colegios y universidades para seguir recibiendo clases.

Sin embargo, en el desarrollo de estas charlas suelen ocurrir un sinfín de imprevistos, como le sucedió a una docente quien se hizo viral en TikTok tras recibir una peculiar consulta de parte de uno de sus estudiantes a quien enseñaba mediante videollamada.

Tal como se reveló en la descripción de este video viral de TikTok, el cual posee más de 123.000 reproducciones, la maestra se encontraba en pleno debate con sus estudiantes, cuando se percató que en el chat de la conversación había una pregunta, que jamás se hubiera imaginado recibir.

Y es que uno de sus alumnos no quiso que su docente se molestara por su ausencia y le preguntó si podía ir al baño de su casa por unos minutos. La maestra no podía creer lo que veía, por lo que solo atinó a reír y sin dudarlo le comentó que no habría problema en poder acudir a los servicios higiénicos.

El peculiar episodio quedó registrado en video y fue compartido en TikTok, donde generó todo tipo de curiosos mensajes. Nadie imaginó que la profesora tomaría con buen humor esta consulta y en lugar de renegar o reprocharle algo, solo atinó a reír por lo ocurrido. ¿Quieres ver la peculiar escena que protagonizó este joven y su maestra? Revisa el video que te dejamos en la parte central de esta publicación.