Día internacional de la Enfermera: hermosas frases para dedicar a las heroínas de la pandemia de la COVID-19

Día internacional de la Enfermera | Una de las profesiones que está teniendo protagonismo en la pandemia ocasionada por el coronavirus es la enfermería. Y es que es una profesión digna, riesgosa, que requiere paciencia y fortalezas. Por ello, que este día sea un homenaje y reconocimiento a su ardua labor.

Te presentamos frases reflexivas con imágenes bonitas para descargar este 12 de mayo y compartirlas por las redes sociales. Y de este modo homenajear a las heroínas de los hospitales que ayudan a salvar miles de vidas a diario alrededor del mundo.

El Día internacional de la Enfermera se celebra el 12 de mayo en todo el mundo con ocasión del aniversario del nacimiento de Florence Nightingale.

Frases por el Día de la Enfermera

“Un hospital nunca será seguro para los pacientes si no es seguro para las enfermeras, si no pueden alzar su voz, cuidar de los enfermos y usar sus conocimientos, habilidades y destrezas”, Tilda Shalof.

“Las enfermeras tienen esa manera única e insaciable de cuidar de otros, lo que es una gran fortaleza y a la vez una debilidad”, Dr. Jean Watson.

“Le debo mi éxito a esto: nunca di ni acepté una excusa”, Florence Nightingale.

“No se trabaja de enfermera, se es enfermera.”, Gisela Pou.

“Nuestro trabajo es amortiguar la tristeza y celebrar el deber cada día, mientras solo hacemos nuestro trabajo”, Christine Belle.

“Si salvas una vida eres un héroe, pero si salvas 100 vidas eres una enfermera”, anónimo.

“Las enfermeras son la hospitalidad del hospital”, Carrie Latet.

“La empatía es la esencia de una enfermera”, Jean Watson.

“No era así de fuerte cuando comencé. La enfermería me hizo fuerte”, Tilda Shalof.

“Una enfermera siempre nos dará esperanza; es un ángel con estetoscopio”, Carrie Lalet.

“Las enfermeras son ángeles con zapatos cómodos”, anónimo.

“La enfermería es como una manía, una fiebre en la sangre, una enfermedad incurable que una vez contraída no se puede curar. Si no fuera así, no habría enfermeros”, Monica Dickens.