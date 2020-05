Travieso gato ‘desafía’ a su dueña y termina rompiendo un plato de la cocina [VIDEO]

Un curioso gato es el protagonista de un reciente video viral subido a Facebook, en el que se muestra retando a su dueña mientras ella le exige que no juegue con el plato que estaba en su cocina. No le hizo caso y siguió moviendo la vajilla hasta que terminó en el piso. La escena no tardó en volverse tendencia.

En las diversas redes sociales, principalmente en Facebook, es muy popular ver videos de las travesuras y ocurrencias que cometen las mascotas. Esta vez, un gato se robó las miradas de los internautas, quienes compartieron el clip y llenaron de reproducciones la hilarante escena.

Tal como se muestra en el video viral de Facebook, la dueña de la mascota la encontró jugando con los utensilios de su cocina. La dejó por unos minutos, pero luego le dijo que debía parar de hacerlo. Ella había colocado un plato de vidrio sobre la mesa para ver qué reacción tomaría el felino, pero no imaginó que este terminaría desafiándola, moviendo la vajilla por todos lados sin dejar que se caiga.

El felino no dudó en mostrar sus ‘habilidades’ para lograr que el plato no caiga al piso; sin embargo, mientras su dueña le iba repitiendo que debía dejar de jugar allí, la vajilla cada vez se iba balanceando más y terminó ocurriendo lo impensado.

El divertido clip de Facebook ha alcanzado en tres días cerca de 10.000 reproducciones y los comentarios de los internautas no han tardado en aparecer. Desde quienes resaltan la gracia del gato para hacer todo lo contrario a lo que dice su dueña, hasta quienes expresaron que de ser ellos los dueños, no dejarían que sus mascotas toquen los utensilios de la cocina.