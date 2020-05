En tiempos de coronavirus, las diferentes universidades y colegios han optado por dictar clases a través de plataformas virtuales, como por ejemplo Zoom. La mayoría de estudiantes prestan atención a las enseñanzas, mientras otros hacen todo lo contrario y buscan llamar la atención.

Un estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, protagonizó un hecho curioso. La clase se estaba llevando a cabo a través de Zoom, cuando uno de los estudiantes perdió la noción básica de privacidad: decidió darse un baño mientras se estaba llevando a cabo la videoconferencia.

Apenas empezó la conferencia, el joven se metió a su bañera sin apagar la cámara del celular. Los demás estudiantes se asombraron por este hecho y le prestaron más atención a su compañero que a las palabras brindadas por la docente.

Tras varios minutos, uno de los jóvenes que también estaba en la videoconferencia no tardó en difundir lo que estaba ocurriendo en zoom. "Chicos, se le prendió la cámara, es muy grave y no se como avisarle”, señaló. Sin embargo, ya era demasiado tarde pues el profesor se dio cuenta de esto.

Como era de esperarse, el incidente no tardó en volverse viral en las redes sociales, quienes criticaron la actitud del joven exhibicionista. Tras el bochornoso incidente, el estudiante pidió disculpas a sus compañeros.

“Obviamente fue sin intención y no le quise faltar el respeto a nadie. Pero tienen razón, así que disculpas a ustedes también. Me moría de la vergüenza y me fui de la clase. Y enseguida mandé un mail a la profesora”, señaló el joven.

Estudiante se bañó en plena conferencia y fue expulsado de la universidad. Foto: Clarin

La universidad tomó una drástica decisión

Pese a las declaraciones del estudiante, la decisión de la docente y la universidad ya había sido tomada. A través de un correo, decidieron retirarlo del curso. “Dada la falta de respeto que manifestaste en la clase de hoy, fuiste desmatriculado del curso. Se elevó el caso al departamento de HyST”, se pudo leer en el mensaje de la institución.