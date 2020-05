Día de la Madre: mensajes y dedicatorias para felicitar a tu mamá por Whatsapp y Facebook

Este 10 de mayo se celebra un Día de la Madre diferente, pues el confinamiento ha obligado a muchas personas a mantenerse aisladas, alejadas del miembro de la familia a quien se le rinde homenaje en esta fecha. Ante la imposibilidad de reunirse físicamente para esta festividad tan significativa, la tecnología surge como una opción para demostrar el afecto hacia ese ser tan querido, pues por medio de Whatsapp y Facebook se pueden compartir tiernos mensajes y felicitaciones.

Las palabras pueden ser los presentes más valiosos para una madre. Con ellas, los sentimientos de los hijos quedan expresados mejor que con cualquier regalo material, pues son una demostración sincera de afecto y agradecimiento por aquella mujer a quien se le debe la vida.

Por ello, en la siguiente lista podrás disponer de las mejores frases, dedicatorias y felicitaciones para agasajar como se debe a esa persona tan importante en este Día de la Madre.

Mensajes para el Día de la Madre

- Para el mundo eres tan solo una madre, pero para mí tú eres el mundo. Con cariño y alegría le grito al mundo que no hay madre como la mía.

- Mamá, significas para mí mucho más de lo que el mundo jamás sabrá. ¡Muchas felicidades!

- Nada está realmente perdido hasta que tú, mamá, tampoco lo encuentras. ¡Te quiero! ¡Feliz Día de la Madre 2020!

- Madre solo hay una y tan guapa como tú, ¡ninguna!

- Mamá, te mereces un monumento por estar ahí en todo momento. ¡Feliz Día de la Madre!

- Podría decírtelo con una rima, o mejor con una flor, pero te lo diré de palabra: ¡Mamá, eres la mejor!

- Si estoy feliz, celebras conmigo. Si estoy triste, no sonríes hasta que me haces reír. Eres mi amiga incondicional. ¡Gracias!

- Me tocó la lotería cuando nací. ¡Gracias por hacerme millonario, mamá! ¡Te amo!

- Mamá, gracias por darme lo que nunca nadie podrá darme jamás: tus palabras sinceras y tu amor incondicional. Eres una gran bendición que el buen Dios nos regaló porque así a Él le plació.

- Ningún regalo que te haga podría igualar el que me hiciste tú a mí: la vida. ¡Gracias mamá! ¡Feliz día!

- No hay amor como el que yo siento por ti, mamá, aunque a veces no te lo demuestre, aunque a veces no te lo diga. Te quiero mucho, mamá, te quiero todo lo que puedo quererte y mucho más.

- Madre, eres tú mi amor más grande, mi orgullo más inmenso y la mujer de mi vida. ¡Gracias por todo lo que me has dado y gracias por ser mi Mamá!

Tarjetas del Día de la Madre para enviar por Whatsapp y Facebook

Mensajes de felicitación por el Día de la Madre.

Palabras para homenajear a mamá en su día.

Tiernas dedicatorias por el Día de la Madre.

Imágenes con frases para expresar el amor por mamá.

Tarjetas con hermosos mensajes para mamá.

Imágenes para compartir por Whatsapp y Facebook.