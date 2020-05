Mujer intenta acariciar a su gato molesto, pero este la rechaza de la peor forma [VIDEO]

No hay duda que los perros y los gatos son los protagonistas más carismáticos de los más recientes virales que circulan en Facebook. Estos simpáticos seres tienen algunas de las reacciones más inesperadas, las cuales dejan fascinados a miles de usuarios. Esta vez un ‘furioso’ gato protagonizó la más increíble escena, al rechazar de forma enérgica a su dueña.

La dueña del minino intentaba proteger a su pequeña mascota y debido a la cuarentena implementada para frenar el avance de la COVID-19 decidió no dejarlo salir por varios días. Sin embargo, el pequeño animal no podía entender esto y se enfureció tanto que no quería saber nada de ella. Su peculiar ‘rabieta’ fue compartida en Facebook y se ha robado el corazón de miles de usuarios de países como México, España y Estados Unidos.

Tal como lo reveló la dueña del curioso minino en Facebook, el pequeño Akali no soportó estar encerrado en casa por varios días y se puso de mal humor, puesto que por más que le pedía a su dueña, ella seguía firme en su decisión. Es en este momento que el enfurecido animal decidió no querer saber nada de ella, ni de las caricias que esta le solía hacer.

Para sorpresa de miles de usuarios de Facebook, cuando la joven intentó hacerle unos mimos en el cuello, el minino usó sus patas para alejarla en el acto; sin embargo, esto no es todo ya que el gato se aseguró de que ella no se acercara a él por nada del mundo. Este ‘berrinche’ se hizo viral en redes sociales, donde miles de usuarios no dudaron en solidarizarse con el pequeño gato, el cual llevaba varias semanas sin salir a pasear.

¿Quieres ver qué hizo exactamente al ver que su dueña intentaba consolarlo por no poder salir a la calle? Revisa el clip te que te dejamos en la parte baja de esta publicación. Te aseguramos que al igual que miles de usuarios de Facebook, quedarás conmovido al verlo renegar por no poder disfrutar de un poco de libertad.