Este 10 de mayo se celebra el Día de la Madre y si bien la pandemia de la COVID-19 ha alterado muchos planes y la idea de tener una gran celebración familiar, dedicar una canción a mamá puede causar más de una emoción en su día especial.

A vísperas, en esta nota, hacemos un repaso de algunas canciones para dedicar a mamá. Desde Vicente Fernández hasta Metallica y Carmencita Lara, este reportorio ofrece una variedad para todos los gustos musicales.

Canciones para mamá

1. Madrecita Querida - Vicente Fernández

Las canciones dirigidas a las madres son las más emotivas. Vicente Fernández dedica este tema a todas las personas que regresan a buscar el amor de mamá luego de haberse alejado por un tiempo.

“Vuelvo a ti madrecita,/ a llorar en tus brazos,/ y a curar si es posible,/ mi alma ya echa pedazos”.

2. Amor Eterno - Juan Gabriel

Un clásico que nunca pasará de moda y perfecta para dedicar a mamá es Amor Eterno de Juan Gabriel. El artista compuso esta canción tras la muerte de su madre en 1974, cuando se encontraba de gira por Acapulco. Así nació uno de los temas más recordados, emotivos y cantados por miles en el mundo hispanohablante.

“Oscura soledad estoy viviendo yo/ La misma soledad de tu sepulcro, mamá/ Y es que tú eres, es que tú eres el amor de cual yo tengo/ El más triste recuerdo de Acapulco./ Pero como quisiera, ay/ Que tú vivieras/ Que tus ojitos jamás se hubieran/ Cerrado nunca y estar mirándolos/ Amor eterno / E inolvidable/ Tarde o temprano estaré contigo/ Para seguir, amándonos”.

3. Mama Said - Metallica

Para los amantes del rock y metal, la canción Mama Said de Metallica es un himno por estas fechas. Compuesto por James Hetfield, la canción describe el regreso de un hijo rebelde a casa para ver a su madre, pero descubre que ella está muerta.

“Mamá, ella me ha enseñado bien/ Me dijo cuando era joven/ Hijo, tu vida es un libro abierto/ No lo cierres antes de que se termine”.

4. Cabellitos de mi madre - Carmencita Lara

Bajo la voz de Carmencita Lara, cantante de música criolla y valses, este tema evoca la nostalgia de un hijo que está lejos de su progenitora y espera con muchas ansias regresar al hogar. Compuesto por el Dr. Elisbán Lazo Álvarez, la pista es muy emotiva para muchas madres.

“Cabellos blancos los de mi madre/ Y los de plata sagrado son/ Sus tersas mano me acariciaban/ Aquella tarde que me aleje/ Sus ojos tristes hay me miraban cuando partía del dulce hogar”.

5. Una carta al cielo - Lucha Reyes

“La morena de oro del Perú” interpreta esta canción en 1971 y nos cuenta la historia de un niño que roba un ovillo de hilo para enviar su carta al cielo a través de su cometa para que llegue a su madre fallecida.

“El niño le responde, es cierto mi sargento/ Robé un ovillo de hilo, para así hacer llegar,/ A mi blanca cometa, hacia el azul del cielo/ Allá donde se ha ido, mi adorada mamá,/ No ven que hay una carta, prendida en mi juguete/ Perdónenme si en ella, yo quise preguntar./ Por qué mamita linda, por que te fuiste lejos,/ Dejándome tan solo, con mi pobre papá”.

6. El Retrato de Mamá - Héctor Lavoe

Héctor Lavoe interpreta esta significativa canción en 1979 y es un homenaje al bolerista venezolano Felipe Pirela. Este tema narra el reproche de un hermano a otro por no tener el retrato de su madre en su lujosa mansión.

“Y dime, por que entre tantas alhajas,/ Falta la joya más cara./ El retrato de mama./ Pobre vieja, ella que tanto te quiso/ Que llego hasta el sacrificio,/ Para mandarte a estudiar”.

7. Por El Amor A Mi Madre - Los Ángeles Azules

El grupo mexicano Los Ángeles Azules interpreta esta cumbia para contar la historia de un hijo caído en los vicios que se arrepiente ante su progenitora y dice que va a cambiar.

“Por el amor a mi madre/ Voy a cambiar/ Por el amor a mi madre/ Yo quiero cambiar/ Ya no beberé/ Rebelde no seré/ Y me cuidaré/ Ni vicios no tendré”.