A través de Facebook, se ha compartido una curiosa imagen en la que se planteó un nuevo ‘reto numérico’ el cual te pide ver dicha fotografía por unos segundos y comentar qué número puedes reconocer en dicha escena. Sin embargo, lo que ha dejado impactados a miles de usuarios es que dependiendo del resultado que comentes, podrías determinar el problema visual que posees.

¿Cómo es esto posible? Según se comentó en Facebook, en la imagen que verás en la parte central de esta publicación, podrás notar unas series de puntos negros que reposan sobre un fondo blanco, pero si te fijas bien, podrás ver dibujado un número, el cual puede ser el ’3246′, el ’3240′, el ’1246′ o por último el ’1240′. Según sea tu respuesta, este ‘test’ te indicará cuál es la falencia que tienes en el sentido de la vista. ¿Quieres intentarlo? Sigue leyendo para conocer todas las indicaciones de este peculiar challenge.

No hay duda de que los retos visuales se han convertido en los pasatiempos favoritos de miles de usuarios de Facebook; no obstante, un nuevo desafío ha intentado ir un poco más allá, puesto que al resolverlo podrías saber qué probleas podrías tener en la vista. Si bien este challenge no tiene ningún sustento o fiabilidad para diagnosticar problemas visuales, lo cierto es que miles de personas ya lo han intentado y por ello ha logrado volverse tendencia.

¿En qué consiste? Lo primero que deberás hacer para obtener este ‘diagnóstico’ es revisar la imagen que circula en Facebook por unos diez segundos y mencionar cuál es el número que ves. Dependiendo de tu respuesta, podrías determinar la falencia que tienes en la vista. Te pedimos que la revises detenidamente y luego de ello leas cuál es el presunto significado que tiene dicho resultado.

Desliza las imágenes para ver cuáles son los números que podrías ver en dicha imagen. Foto: Facebook.

Tal como se reveló en dicha imagen compartida en Facebook, si lograste ver el número ’3246′, padecerías de astigmatismo y miopía. Si logras diferencia el número ’3240′, tendrías astigmatismo. Por otro lado, si pudiste ver un ’1246′, serías miope sin astigmatismo. Por último, si eres de las pocas personas que lograron ver el ’1240′ tendría una visión correcta.

Es importante mencionarte que esta nueva ilusión óptica que circula en Facebook, no puede ser una prueba irrefutable para diagnosticar problemas visuales. Por ello, algunos profesionales oftalmólogos afirmaron que siempre deberás consultar con un médico especialista y no sacar conclusiones sin un chequeo médico.