Un astuto perro ha sorprendido a miles de internautas en Facebook, TikTok y otras redes sociales durante las últimas horas, luego de que se difundiera un video de la curiosa escena que protagonizó junto a su dueña, cuando descubrió que lo iban a bañar y regresó velozmente a su guarida.

El gracioso episodio quedó registrado por la dueña del can, quien se percató de la peculiar conducta que adoptaba el can cada vez que escuchaba que lo iban a bañar, y no dudó en grabarla para compartir las imágenes en redes sociales.

En la grabación, que ya tiene miles de reproducciones en TikTok y Facebook, se observa el momento exacto en que el can sale corriendo de su casa tras escuchar el llamado de su dueña, diciéndole “vámonos”, y luego regresa a la misma cuando la joven le menciona la palabra “baño”.

“Te voy a bañar”, es la frase que menciona la joven y que hace que el can regrese a su escondite, luego de haber salido efusivamente de este, al percibir que lo llamaban para sacarlo a dar un paseo.

“En serio, los perros nos entienden”, se le escucha decir a la autora del clip viral de Facebook al inicio del video, para demostrar cómo su mascota ha llegado a entender lo que significa la palabra “baño”, por lo que ya sabe lo que le espera cada vez que ella la menciona.

Mira el video viral:

Las imágenes de la hilarante escena no han tardado en hacerse tendencia en las redes, generando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de Facebook y TikTok.