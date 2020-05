Un video publicado en Facebook se ha vuelto viral y ha desatado la risa de miles de usuarios, pues muestra el curioso cambio de look que tuvo una chica, luego de permitir que su novio le cortara el cabello en plena cuarentena al no haber ningún salón de belleza abierto. Las imágenes de la curiosa escena no tardaron en hacerse tendencia en diversas redes sociales

La rápida expansión del nuevo coronavirus ha provocado que en la mayoría de países se decrete cuarentena o aislamiento social obligatorio. Por ello, solo los negocios que ofrecen productos y servicios esenciales pueden abrir, mientras otro, como peluquerías o barberías, se mantienen cerrados.

Ante esto, hay muchas personas que han decidido cortarse ellas mismas el cabello o pedirle a alguien de su familia que lo haga, como en el caso de esta chica, quien le solicitó a su novio que tomara unas tijeras y sacara un enorme mechón de su cabello. El hecho fue grabado y posteriormente compartido en Facebook y otras plataformas de Internet.

En los primeros segundos del video que se hizo viral se puede ver cómo la muchacha muestra lo largo que tiene el cabello. Solo un instante después dice que su novio va a ser el encargado de cortárselo, pese a ser un completo inexperto en ese campo.

Mira el video viral de Facebook

El joven empieza a peinar el cabello de su pareja y un breve momento después coge las tijeras y poco a poco corta un enorme mechón de cabello, mientras se ríe. Cuando acaba de hacerlo, su novia va corriendo hacia un espejo para ver cómo quedó el corte, sin imaginar que acabaría perpleja, pues nada salió como lo esperaba.

Este hilarante clip viral de Facebook obtuvo miles de reproducciones en cuestión de horas, generando todo tipo de reacciones y comentarios entre gran cantidad de usuarios. La mayoría de ellos señalaron lo gracioso que les pareció la escena.