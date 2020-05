La búsqueda del regalo perfecto para nuestra madre puede volverse una misión (casi) imposible. Es importante tener claro que existen algunos obsequios para el Día de la Madre que pueden sonar atractivos o por lo menos interesantes; sin embargo, son todo lo contrario, pues un mal detalle arruinaría una fecha inolvidable. Este domingo se celebra una nueva jornada del Día de la Madre, esta fecha especial sirve para rendir homenaje a la mujer que nos dio lo más gratificante: la vida. Esta ocasión es ideal para darle un detalle especial, en base a los gustos de nuestra mamá.

Cada una tiene una personalidad distinta, es por eso que jamás debes obsequiarle algo que no vaya con ella. Olvida las suposiciones y haz una lista minuciosa de cada uno de sus gustos para poder escoger el regalo ideal sin equivocaciones. Nuestras madres, ni en el peor de los casos, demostrarían rechazo a los regalos que le hacemos en el caso que no les gusten. Así que evita cualquier mal rato y engríe a tu mamá como se debe.

¿Tienes muchas dudas al respecto? Aquí te dejamos seis alternativas de regalos que debes evitar en el Día de la Madre.

1. Electrodomésticos y artículos de cocina

Una de las opciones que debes descartar es regalar electrodomésticos o artículos de cocina. En una fecha tan especial deberías engreír a mamá con una sorpresa que realmente le guste y no con algo que servirá para todos en casa.

Rompamos los estereotipos y no asumamos que a todas las madres les encante los artículos de cocina. por eso, es mejor preguntar y conocer más de ellas antes de hacer un regalo.

2. Dinero

Aunque suene interesante porque mamá podría adquirir cualquier cosa que le guste, regalar dinero en el Día de la Madre es una mala idea. Eso solo demuestra tu falta de interés en buscar el regalo ideal de acuerdo a sus gustos.

3. Productos para bajar de peso

Indirectamente, le estarías haciendo notar sus kilos de más. Regalar estos productos en una fecha tan especial, es contraproducente, pues harás sentir mal a tu madre. Si bien podría servir, es mejor evitar este mal rato.

Los productos para adelgazar pueden ser un regalo de mal gusto para las madres. Ten cuidado.

4. Joyas de baja calidad

Las joyas son una excelente alternativa de regalo para el Día de la Madre, pero si de verdad deseas sorprender a mamá, busca con dedicación y según sus gustos. Recuerda adquirir joyería de calidad, pues la de bajo costo se nota a leguas.

5. Flores artificiales

Las flores son los regalos por el Día de la Madre más demandados. Si esta es tu opción, evita las artificiales, pues es de pésimo gusto y evidencia tu falta de interés. Consigue un arreglo natural de rosas, girasoles, tulipanes o las plantas que más le gusten a mamá y llena su hogar de vida y color.

6. Ropa

Si no eres un experto de moda y peor aún, no tienes idea de los gustos de tu mamá, lo mejor es no comprar ropa. Arriesgarte a que no le quede o no le guste es algo totalmente evitable para esta fecha; además, es posible que (de no gustarle) la ropa termine en manos de otra persona o lo que es peor: guardada por siempre en el ropero.