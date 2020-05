Niña da peculiar discurso a su mamá para evitar que le llame la atención cuando le enseña tareas [VIDEO]

Una astuta niña se ha ganado la admiración de varios internautas en YouTube y otras redes durante las últimas horas, luego de que se difundiera un video del inesperado discurso que le dio a su mamá mientras le enseñaba las tareas en casa, para evitar que la gritaran por no acordarse de una letra del abecedario.

El curioso episodio quedó registrado por un familiar de la pequeña, quien logró captar el gracioso momento en el que la niña deja sin palabras a su mamá y a su abuelo con su repentino comentario.

En la grabación, que ya tiene miles de reproducciones en YouTube y Twitter, se observa el momento en que la menor se olvida de la letra que le indica su mamá en el cuaderno, y le pide calma y paciencia antes de que ella la empiece a reñir por no saber la respuesta.

“Ya, mamí, aquí nadie se tiene que enojar conmigo. Ni me tienes por qué regañar. Tienes que tener paciencia. Si a mí se me olvida una letra que todavía no la sé, entonces tú me ayudas porque tú eres mi mami…”, le advierte la niña a la mujer, quien se queda callada escuchándola atentamente mientras el abuelo de la pequeña se ríe de la situación.

Mira el video viral:

El video de la peculiar escena no tardó en hacerse tendencia en YouTube y otras redes, generando diversas reacciones y comentarios por parte de los internautas, quienes felicitaron a la niña por su acertada actitud y su facilidad para expresarse con respeto.