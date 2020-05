Día de la Madre: las mejores frases para homenajear a mamá en las redes sociales [FOTOS]

El momento especial para celebrar a mamá está muy cerca. Aunque el Día de la Madre no tiene una fecha específica a nivel mundial, una gran cantidad de países lo celebrará el domingo 10 de mayo, entre ellos Perú, Brasil, Chile y México.

Pese a que vivimos actualmente un momento de preocupación ante el brote del nuevo coronavirus a nivel global. No hay excusa para dejar de agasajarlas, sin necesidad de incumplir las reglas básicas de prevención.

Imágenes y frases para compartir por el Día de la Madre.

Es por ello que aquí te brindamos las mejores frases e imágenes para compartir en redes sociales y conmemorar el amor y la dedicación de todas las madres.

Frases e imágenes para compartir por el Día de la Madre

- Mamá, tu amor es verdaderamente ciego, porque me empezaste a amar incluso antes de ver mi cara. ¡Y por eso te adoro! ¡Felicidades!

- No importa lo que suceda, siempre te querré mamá, no importa que discutamos o que te enojes conmigo, ¡te amaré hasta el día en que muera!

- En este día tan especial, quiero decirte algo mamá: ¡si no te tuviese como madre, te elegiría como amiga! ¡Te quiero!

- Todos hemos tenido alguna vez, o tenemos, a alguien que nos persigue a todos lados. Alguien que hace de un momento normal algo mágico. Alguien que saca lo mejor de ti mismo. Alguien que es tu mejor amigo y que está junto a ti, no importa lo que pase. Es tu madre.

Frases para felicitar a mamá por el Día de la Madre.

- A veces me pregunto por qué la vida es tan bella, ahora ya lo sé, ¡porque tú estás en ella! ¡Felicidades, mamá!

- Mamá, aunque mi calendario dice que hoy tengo que decirte lo mucho que te quiero, espero que sepas que en realidad te quiero todos los días del año y no solo hoy. ¡Feliz Día de la Madre!

- En mi vida he podido amar a otras personas, pero para mí tú siempre serás la más importante de todas. Mi amor por ti es único. ¡Feliz Día de la Madre!

- A veces siento que el mundo entero me ha abandonado, pero siempre hay una persona que sigue de pie confiando en mí y esa persona eres tú. ¡Gracias, gracias y gracias!

- Escuchas mi dolor cuando todos los demás se hacen los sordos. Me haces reír cuando creo que no puedo. Escuchas mis secretos y los hago tuyos. Me das un abrazo cuando no puedo encontrar mi voz. Limpias las lágrimas que el mundo me hace llorar. Significas para mí más de lo que el mundo nunca sabrá.

Comparte estas frases con mamá por su día especial.

- Gracias mamá por ahuyentar a los monstruos, por contarme cuentos antes de dormir, por no dejar que me rinda, por ser mi verdadera reina. ¡Te quiero y te requiero!

- Cada vez que mires a tu madre, disfruta el presente y piensa que, aunque siempre estará en tu corazón, no siempre estará contigo en esta vida.

- Para verdadera reina mi madre, que a pesar de tantas caídas jamás tiró la corona. ¡Eres mi auténtico ejemplo a seguir!